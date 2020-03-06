Іонушас розповів, коли він зможе замінити Рябошапкуhttps://racurs.ua/ua/n134802-ionushas-rozpoviv-koly-vin-zmoje-zaminyty-ryaboshapku.htmlРакурс
Верховна Рада збереться на позачергове засідання для обрання нового генерального прокурора України не раніше 17 березня.
Позачергове засідання Ради відбудеться тільки на наступному пленарному тижні, який запланований на 17−20 березня. Про це повідомив народний депутат від «Слуги народу», а також один з головних кандидатів на пост генерального прокурора України Сергій Іонушас, передає «Укрінформ».
За словами Іонушаса, наступний тиждень, 10−13 березня, присвячений роботі комітетів. Тому, за його словами, позачергове засідання для обрання заміни Руслану Рябошапці, якого вчора відправили у відставку, відбудеться тільки за тиждень.
Зазначимо, наступний пленарний тиждень Верховної Ради пройде з 17 по 20 березня.
Нагадаємо, 5 березня парламент відправив у відставку генерального прокурора Руслана Рябошапку. За таке рішення проголосували 263 народних депутата.