Іонушас розповів, коли Рада проголосує за нового генпрокурора. Фото: Сергій Іонушас

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Верховна Рада збереться на позачергове засідання для обрання нового генерального прокурора України не раніше 17 березня.

Позачергове засідання Ради відбудеться тільки на наступному пленарному тижні, який запланований на 17−20 березня. Про це повідомив народний депутат від «Слуги народу», а також один з головних кандидатів на пост генерального прокурора України Сергій Іонушас, передає «Укрінформ».

За словами Іонушаса, наступний тиждень, 10−13 березня, присвячений роботі комітетів. Тому, за його словами, позачергове засідання для обрання заміни Руслану Рябошапці, якого вчора відправили у відставку, відбудеться тільки за тиждень.

Зазначимо, наступний пленарний тиждень Верховної Ради пройде з 17 по 20 березня.

Нагадаємо, 5 березня парламент відправив у відставку генерального прокурора Руслана Рябошапку. За таке рішення проголосували 263 народних депутата.