Кива у Раді: нардеп ОПЗЖ полив водою крісло, де сидів Рябошапка і назвав його «мокрим місцем», фото — Hyser

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Дивний випадок знову стався у Верховній Раді із нардепом фракції «Опозиційна платформа — За життя» Іллею Кивою. Відразу після голосування за висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці Кива підійшов до урядової ложі, у якій кілька хвилин тому сидів Рябошапка, і мінеральною водою полив крісло.

Пару хвилин тому тут перебував генпрокурор Руслан Рябошапка. Все, що від нього лишилося, — це мокре місце. Як він міг боротися зі злочинністю? — прокоментував відео Кива.

Депутат від ОПЗЖ оцінив діяльність Руслана Рябошапки аналогічно, як і його колеги зі «Слуги народу». Вчора нардеп СН Максим Бужанський, який й ініціював висловлення недовіри генпрокурору, під час виступу в Раді назвав очільник Офісу генпрокурора «порожнім місцем».

Нагадаємо, що Рябошапка не залишився на сесію питань-відповідей від депутатів під час вчорашнього позачергового засідання парламенту. Він вислухав гнівний спіч Бужанського, виступив сам і зі словами «я йду, щоб повернутися» вийшов із залу Ради, не чекаючи голосування щодо недовіри.