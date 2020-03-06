До Ради внесли новий законопроект про амністію. Фото: delfi.lt

https://racurs.ua/ua/n134804-odnogo-zamalo-sluga-fris-podav-do-rady-novyy-zakonoproekt-pro-amnistiu.html

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Закон про амністію в Україні вже є, проте «слузі народу» Ігорю Фрісу цього замало. Він подав до Верховної Ради проект закону «Про амністію у 2020 році».

Відповідний законопроект зареєстрований 6 березня 2020 року за № 3181. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Текст проекту закону, як і пояснювальна записка до нього, ще не опубліковані. Тому про що йдеться та чим новий закон буде відрізнятися від старого, поки що невідомо.

Головним комітетом для законопроекту визначено Комітет з питань правоохоронної діяльності. Документ вже був отриманий парламентом і переданий керівництву на розгляд.

Нагадаємо, закон № 1810-VIII «Про амністію в 2016 році» набув чинності 7 вересня 2017 року. Відповідно до закону, від відбування покарання у вигляді позбавлення волі та інших покарань звільняються учасники АТО, кримінальні справи стосовно яких розглянуті судами, але вироки по ним не вступили в законну силу, а також визнані винними в скоєнні злочину, яке не є особливо тяжким злочином проти життя і здоров’я людини і не є дезертирством, крадіжкою зброї, навмисним знищенням військового майна.

Як відомо, раніше за скасування закону про амністію учасників Революції гідності виступила виконуюча обов’язки директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова.