Андрій Таран. Фото: Birmir

https://racurs.ua/ua/n134805-neruhomist-u-kyievi-elitni-avto-i-11-rahunkiv-u-bankah-aktyvy-novogo-ministra-oborony.html

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Новий міністр оборони України Андрій Таран за 2019 рік отримав зарплату в сумі 313 тис. грн, 184 тис. грн пенсії та соцдопомогу в розмірі 10,25 тис. грн.

Про це свідчать дані електронної декларації Тарана, з якими можна ознайомитися на сайті «Декларації».

Також міністр оборони має 11 рахунків у різних банках: по п’ять рахунків у «ПриватБанку» і «Ощадбанку», а також один рахунок у Bank of America.

Таран володіє квартирою у Києві площею 100 кв. м, земельною ділянкою площею 1198 кв. м у селі Старі Петрівці під Києвом, а також їздить на автомобілі Buick LaCrosse CXL 2013 року випуску.

Дружина міністра є власницею земельної ділянки в селі Дмитрівка Київської області, площа якого становить 1012 кв. м, а також володіє автомобілями InfinitiG35 2007 року випуску і Mercedes-Benz A 170 CDI 2001 року випуску.

У декларації Таран зазначив, що його активи складають 21 тис. дол., 5 тис. євро і більш ніж 16 тис. грн.

Андрій Таран народився 4 березня 1955 року. Закінчив Київське вище зенітне ракетне інженерне училище за спеціальністю «військовий інженер-радіотехнік», а також Військову академію ППО Сухопутних військ ЗСУ за фахом «управління бойовими діями».

У грудні 2015 року Таран був призначений на посаду першого заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ, яку займав до квітня 2016 року. У тому ж році він був звільнений у запас у зв’язку з досягненням граничного віку генеральської служби.

У 2019 Таран очолював виборчий штаб кандидата в президенти Ігоря Смешка.