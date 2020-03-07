Коронавирус в Украине: еще один человек госпитализирован с признаками заражения SARS-CoV-2 в Черновицкой области

Коронавирус в Черновцах. Фото: Ракурс

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Ракурс

Коронавирус все же добрался до Украины и сегодня в Черновицкой области госпитализирован еще один человек с признаками инфекционного заболевания.

Пациент доставлен в областную клиническую больницу, сообщает Черновицкая областная государственная администрация в Facebook.

Ситуация осложняется тем, что госпитализированный человек недавно прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. В сообщении не уточняется, из какой именно страны приехал человек.

Пациент находится под пристальным наблюдением медиков.

Карта распространения коронавируса SARS-CoV-2 (обновляется).

Как ранее писал «Ракурс», власти Черновицкой области приняли решение о закрытии школ, детских садов и высших учебных заведений из-за распространения коронавируса.