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Ракурс
Керсти Кальюлайд. Фото: RuBaltic.Ru

Коронавирус: президента Эстонии проверяют на заражение SARS-CoV-2

7 мар 2020, 15:42
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Коронавирус весьма заразен и даже непродолжительный контакт с инфицированным человеком может привести к заражению. Президенту Эстонии Керсти Кальюлайд пришлось сдать анализы на заражение коронавирусом после возвращения из США.

В начале недели Кальюлайд приняла участие в конгрессе американо-израильского комитета по общественным связям, который проходил в Вашингтоне, сообщает ERR.

А вчера, 6 марта, организаторы конгресса сообщили, что у двух участников мероприятия обнаружен коронавирус.

Советник эстонского президента Таави Линнамяэ заявил, что президент отказалась от участия в сегодняшнем мероприятии, посвященном годовщине конгресса Эстонии. Такое решение было принято с целью предупреждения возможного распространения коронавируса.

Советник добавил, что во время поездки Кальюлайд и члены эстонской делегации тщательно следили за личной гигиеной. В настоящее время ни у кого из них симптомов респираторной инфекции не обнаружено.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).


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