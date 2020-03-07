Владимир Зеленский и Зоряна Скалецкая. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n134836-ideya-dobrovolnoy-izolyacii-skaleckoy-v-novyh-sanjarah-prinadlejit-zelenskomu.html

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что именно он является инициатором идеи о добровольном карантине бывшего министра здравоохранения Зоряны Скалецкой в Новых Санжарах.

Зеленский уточнил, что у Скалецкой был выбор и она могла отказаться от карантина. Но все же экс-министр решила провести 14 дней вместе с эвакуированными из Китая людьми в медцентре, рассказал президент в интервью The Guardian.

Как известно, 20 февраля Скалецкая заявила о своем желании остаться в карантине вместе с эвакуированными из Китая людьми в медцентре «Новые Санжары».

По мнению Скалецкой, такой поступок должен был успокоить всех, кто находился в новых Санжарах, а также доказать всем остальным, что не следует панически бояться коронавируса.

Карантин закончился 5 марта, но «героический поступок» Скалецкой не помог ей удержаться в министерском кресле, несмотря на беспрекословное выполнение пожеланий президента.

Новым министром здравоохранения Украины стал Илья Емец.