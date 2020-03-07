Володимир Зеленський і Зоряна Скалецька. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n134836-ideya-dobrovilnoyi-izolyaciyi-skaleckoyi-u-novyh-sanjarah-nalejyt-zelenskomu.html

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що саме він є ініціатором ідеї про добровільний карантин колишнього міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької у Нових Санжарах.

Зеленський уточнив, що у Скалецької був вибір і вона могла відмовитися від карантину. Але все ж екс-міністр вирішила провести 14 днів разом із евакуйованими з Китаю людьми в медцентрі, розповів президент в інтерв’ю The Guardian.

Як відомо, 20 лютого Скалецька заявила про своє бажання залишитися в карантині разом із евакуйованими з Китаю людьми в медцентрі «Нові Санжари».

На думку Скалецької, такий вчинок повинен був заспокоїти всіх, хто знаходився у Нових Санжарах, а також довести всім іншим, що не слід панічно боятися коронавірусу.

Карантин закінчився 5 березня, але «героїчний вчинок» Скалецької не допоміг їй утриматися у міністерському кріслі, незважаючи на беззаперечне виконання побажань президента.

Новим міністром охорони здоров’я України став Ілля Ємець.