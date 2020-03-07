МОЗ запустило Telegram-бот для відповідей на питання про коронавірус. Фото: РИА

https://racurs.ua/ua/n134835-uvimknit-spovischennya-moz-zapustylo-telegram-bot-dlya-vidpovidey-na-pytannya-pro-koronavirus.html

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Китайський коронавірус стрімко шириться світом, тому Міністерство охорони здоров’я України запустило спеціальний Telegram-бот, який відповість на найпоширеніші питання про COVID-19.

Бот називається COVID19_Ukraine. Він доступний за посиланням. Про запуск Telegram-боту повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що це єдиний бот, верифікований Міністерством охорони здоров’я. Там можна дізнатися новини про коронавірус, поточні дані, рекомендації та оцінку фахівців.

Бот відповість на наступні питання:

Що таке коронавірус?

Зареєстровані випадки інфікування в Україні

Наскільки вірус небезпечний?

Які симптоми у COVID-19?

Як передається?

Як уникнути зараження?

Тривалість інкубаційного періоду

Чи готова Україна до вірусу?

В Україні є тест-система?

Як зробити тест?

Чи є ліки?

Чи потрібна маска?

Дії після повернення з-за кордону.

Також в боті можна поставити власне запитання або поділитися проблемою.

Окрім того, працює Telegram-канал «Коронавірус_інфо», де можна дізнатися оперативну інформацію щодо ситуації з COVID-19 в Україні.

Нагадаємо, в Україні 20 українців були госпіталізовані з підозрою на COVID-19. У них взяли аналізи, які відправили до лабораторії. Там перевірили вже 16 зразків. Всі вони показали негативний результат, інфікування коронавірусом не підтвердилося.