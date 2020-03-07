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МОЗ запустило Telegram-бот для відповідей на питання про коронавірус. Фото: РИА

Увімкніть сповіщення: МОЗ запустило Telegram-бот для відповідей на питання про коронавірус

7 бер 2020, 14:50
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Китайський коронавірус стрімко шириться світом, тому Міністерство охорони здоров’я України запустило спеціальний Telegram-бот, який відповість на найпоширеніші питання про COVID-19.

Бот називається COVID19_Ukraine. Він доступний за посиланням. Про запуск Telegram-боту повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що це єдиний бот, верифікований Міністерством охорони здоров’я. Там можна дізнатися новини про коронавірус, поточні дані, рекомендації та оцінку фахівців.

Бот відповість на наступні питання:

  • Що таке коронавірус?
  • Зареєстровані випадки інфікування в Україні
  • Наскільки вірус небезпечний?
  • Які симптоми у COVID-19?
  • Як передається?
  • Як уникнути зараження?
  • Тривалість інкубаційного періоду
  • Чи готова Україна до вірусу?
  • В Україні є тест-система?
  • Як зробити тест?
  • Чи є ліки?
  • Чи потрібна маска?
  • Дії після повернення з-за кордону.

Також в боті можна поставити власне запитання або поділитися проблемою.

Окрім того, працює Telegram-канал «Коронавірус_інфо», де можна дізнатися оперативну інформацію щодо ситуації з COVID-19 в Україні.

Нагадаємо, в Україні 20 українців були госпіталізовані з підозрою на COVID-19. У них взяли аналізи, які відправили до лабораторії. Там перевірили вже 16 зразків. Всі вони показали негативний результат, інфікування коронавірусом не підтвердилося.


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