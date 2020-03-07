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МОЗ запустило Telegram-бот для відповідей на питання про коронавірус. Фото: РИА
Увімкніть сповіщення: МОЗ запустило Telegram-бот для відповідей на питання про коронавірусhttps://racurs.ua/ua/n134835-uvimknit-spovischennya-moz-zapustylo-telegram-bot-dlya-vidpovidey-na-pytannya-pro-koronavirus.htmlРакурс
Китайський коронавірус стрімко шириться світом, тому Міністерство охорони здоров’я України запустило спеціальний Telegram-бот, який відповість на найпоширеніші питання про COVID-19.
Бот називається COVID19_Ukraine. Він доступний за посиланням. Про запуск Telegram-боту повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.
Зазначається, що це єдиний бот, верифікований Міністерством охорони здоров’я. Там можна дізнатися новини про коронавірус, поточні дані, рекомендації та оцінку фахівців.
Бот відповість на наступні питання:
- Що таке коронавірус?
- Зареєстровані випадки інфікування в Україні
- Наскільки вірус небезпечний?
- Які симптоми у COVID-19?
- Як передається?
- Як уникнути зараження?
- Тривалість інкубаційного періоду
- Чи готова Україна до вірусу?
- В Україні є тест-система?
- Як зробити тест?
- Чи є ліки?
- Чи потрібна маска?
- Дії після повернення з-за кордону.
Також в боті можна поставити власне запитання або поділитися проблемою.
Окрім того, працює Telegram-канал «Коронавірус_інфо», де можна дізнатися оперативну інформацію щодо ситуації з COVID-19 в Україні.
Нагадаємо, в Україні 20 українців були госпіталізовані з підозрою на COVID-19. У них взяли аналізи, які відправили до лабораторії. Там перевірили вже 16 зразків. Всі вони показали негативний результат, інфікування коронавірусом не підтвердилося.
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