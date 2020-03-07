В Україні на коронавірус перевірили ще 16 осіб. Фото: EPA-EFE

https://racurs.ua/ua/n134831-v-ukrayini-na-koronavirus-pereviryly-sche-16-osib-rezultaty-negatyvni.html

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Коронавірус в Україні офіційно зареєстрований в однієї людини. Ще 20 українців були госпіталізовані з підозрою на COVID-19. У них взяли аналізи, які відправили до лабораторії.

У лабораторії перевірили вже 16 зразків. Всі вони показали негативний результат, інфікування коронавірусом не підтвердилося. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Аналізи ще чотирьох людей перевіряються, результати будуть готові незабаром. З цих 20 людей 14 були контактними особами, які спілкувалися з інфікованими. Ще у шістьох була підозра на коронавірус через схожі симптоми хвороби.

Загалом з початку року до лабораторії Центру громадського здоров’я надійшло 37 повідомлень з підозрою на коронавірус, але тільки один з них підтвердився. Так, чотири з них надійшли 6 березня — в Донецькій, Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській областях.

У МОЗ додали, що станом на ранок 7 березня 2020 року в світі було зареєстровано 102 тис. 186 випадків захворювання COVID-19, з них 3 тис. 491 закінчилися смертю. Водночас 57 тис. 389 осіб (56,2%) одужали. За межами Китаю зафіксовано 21 тис. 373 випадки. В Україні зареєстровано один лабораторно підтверджений випадок COVID-19.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Як повідомлялося, на лайнері Grand Princess, де був зафіксований 21 випадок захворювання, перебувають 49 українців.