На лайнері Grand Princess перебувають 49 українців. Фото: New York Post

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Китайський коронавірус виявлений ще на одному пасажирському лайнері. Grand Princess, на якому раніше зафіксували 21 випадок зараження коронавірусів, зараз стоїть на рейді біля берегів Каліфорнії.

На борту судна перебуває 3,5 тис. осіб — громадяни 54 країн світу, зокрема 49 українців. Про це повідомив представник Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, передає УНІАН.

За словами Погорельцева, зараз консульство з’ясовує, чи є серед інфікованих громадяни України. Він додав, що владою штату Каліфорнія було прийнято рішення перевірити всіх пасажирів лайнера на COVID-19, адже житель Каліфорнії, які нещодавно помер від коронавірусу, відпочивай на цьому судні. Зважаючи на те, що Grand Princess закритий на карантин, тести на коронавірус доставлялися за допомогою ґвинтокрила.

Зазначимо, серед тих, хто перебувають на борту, 1,1 тис. — члени екіпажу і 2,4 тис. — пасажири.

Нагадаємо, інфікування новим коронавірусом виявили у 21 особи з круїзного лайнера Grand Princess, що стоїть біля узбережжя Каліфорнії. Загалом в світі станом на 7 березня налічується 102 тис. інфікованих коронавірусом.