Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2

https://racurs.ua/ua/n134825-koronavirus-vje-u-100-krayinah-covid-19-vyyavyly-na-sche-odnomu-layneri.html

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Коронавірус в Китаї став причиною смерті вже 3 тис. 491 людини. Найбільше людей загинуло в провінції Хубей — 2 тис. 959 осіб. Загальна кількість заражених — понад 102 тис. у 100 країнах світу.

Водночас понад 57 тис. осіб вдалося вилікувати від коронавірусу. Їх виписали з лікарень. Про це свідчать дані з сервісу для відстеження поширення коронавируса від Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса.

Майже всі смерті від коронавірусу зафіксовані в Китаї, більшість з них — в провінції Хубей, яка стала центром поширення вірусу. Ще 197 смертельних випадків — в Італії, 124 — в Ірані, 44 — в Південній Кореї, дев’ять — у Франції, шість — в Японії, п’ять — в Іспанії, чотири — в Іраку, два — в Британії та Австралії, по одному — в Нідерландах, Таїланді, Швейцарії і на Філіппінах.

За межами Китаю зафіксовано понад 17 тис. випадків зараження коронавірусом. Більшість з них — в Південній Кореї. Кількість хворих коронавірусом в країні зросла до 6 тис. 767 осіб.

Окрім Китаю та Південної Кореї, найбільше заражених — в Ірані (4 тис. 747), Італії (4 тис. 636), Німеччині (670), Франції (653), Японії (420), Іспанії (401), США (338).

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

У Польщі підтвердили чотири нових випадки зараження вірусом COVID-19. Один з них подорожував в автобусі з хворим на коронавірус. Двоє інших осіб, у яких підтверджено COVID-19, повернулися з Італії. Четвертий людина заразилася на коронавірус у Великобританії.

Також коронавірус виявили ще на одному пасажирському лайнері. Віце-президент США Майк Пенс повідомив, що COVID-19 діагностований у 21 пасажира лайнера Grand Princess, який стоїть біля узбережжя США.