Шмигаль озвучив нову версію щодо постачання води до Криму

https://racurs.ua/ua/n134824-niyak-ne-vyznachytsya-shmygal-ozvuchyv-novu-versiu-schodo-postachannya-vody-do-krymu.html

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Денис Шмигаль, новообраний прем'єр-міністр України, який вже встиг потрапити у скандал через свої заяви про постачання води до Криму, озвучив нову версію вирішення цієї проблеми.

За його словами, постачання води буде відновлено після повернення Криму Україні. Про це він сказав в ефірі програми «Свобода слова».

Крим — це Україна. Поставки води будуть відновлені після звільнення Криму та повернення його до України, — сказав прем'єр-міністр.

Водночас він не відмовився від своїх попередніх слів. Шмигаль додав, що Україна не збирається постачати воду для промислових і військових потреб — йдеться лише про підтримку українців у центральній частині Криму, де ресурсу не вистачає. Такі заходи будуть вжиті в разі гуманітарної катастрофи.

Нагадаємо, раніше новообраний прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що «ми не можемо не давати воду українцям». Пізніше в своєму Фейсбуці він поточнив, що Кабмін хотів би подавати воду громадянам України, але «не може та не має технічної можливості робити це до деокупації півострова».

Пізніше в парламенті він сказав, що «в разі потреби або гуманітарної загрози» можуть початися поставки води до окупованого Криму для господарських потреб і пиття українців, які проживають на тимчасово окупованому півострові.