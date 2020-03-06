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У Польщі продали альбом в обкладинці з людської шкіри. Фото: The Sun

У Польщі продали альбом з обкладинкою з людської шкіри, який зробили в концтаборі

6 бер 2020, 22:51
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На блошиному ринку в Польщі продали фотоальбом з обкладинкою з людської шкіри, який був виготовлений в німецькому концентраційному таборі.

Покупець повідомив, що на обкладинці є татуювання та людське волосся, а також альбом мав смердючий запах. Про це повідомляє The Sun.

Колекціонер передав альбом до Державного музею Аушвіц-Біркенау — він вважає це «безумовним доказом злочинів проти людяності». Експерти припускають, альбом зроблений зі шкіри убитого в’язня концентраційного табору Бухенвальд в Німеччині, який відомий своїми експериментами над людьми.

В альбомі збереглися понад сотні старих фото — здебільшого красиві пейзажі. Вдалося з’ясувати, що раніше він належав родині, яка під час Другої світової війни керувала гостьовим будинком в одному з курортних міст в Баварії. Скоріш за все, подарунок власникам зробили охоронці з Бухенвальда. Як альбом опинився в Польщі — невідомо.

Бухенвальд був першим нацистським табором, створеним ще в 1937 році. Над його воротами висіло гасло «Кожному своє". Через ці ворота пройшли понад 250 тис. в’язнів.

Нагадаємо, в США прикордонники виявили в поштовій вантажівці, що прямувала з Канади, незвичайну поштову посилку. У скляній банці був виявлений людський мозок, який намагалися нелегально переправити в Америку.


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