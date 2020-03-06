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Ракурс
В Польше продали альбом в обложке из человеческой кожи. Фото: The Sun

В Польше продали альбом с обложкой из человеческой кожи, который сделали в концлагере

6 мар 2020, 22:51
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На блошином рынке в Польше продали фотоальбом с обложкой из человеческой кожи, изготовленный в немецком концентрационном лагере.

Покупатель сообщил, что на обложке есть татуировка и человеческие волосы, а также от альбома исходил зловонный запах. Об этом сообщает The Sun.

Коллекционер передал альбом до Государственного музея Аушвиц-Биркенау — он считает это «безусловным доказательством преступлений против человечности». Эксперты предполагают, альбом сделан из кожи убитого узника концентрационного лагеря Бухенвальд в Германии, который известен своими экспериментами над людьми.

В альбоме сохранилось более сотни старых фото — в основном красивые пейзажи. Удалось выяснить, что раньше он принадлежал семье, которая во время Второй мировой войны управляла гостевым домом в одном из курортных городов в Баварии. Скорее всего, подарок владельцам сделали охранники из Бухенвальда. Как альбом оказался в Польше — неизвестно.

Бухенвальд был первым нацистским лагерем, созданным еще в 1937 году. Над его воротами висел лозунг «Каждому свое». Через эти ворота прошли более 250 тыс. узников.

Напомним, в США пограничники обнаружили в почтовом грузовике, следовавшем из Канады, необычную почтовую посылку. В стеклянной банке был обнаружен человеческий мозг, который пытались нелегально переправить в Америку.


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