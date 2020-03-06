Time назвал 100 самых влиятельных женщин века. Фото: Time

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Ракурс

Журнал Time составил список 100 самых влиятельных женщин века. Рейтинг был составлен в рамках ежегодного спецпроекта «Человек года», но в расширенном формате.

Так, редакция издания выбрала самую влиятельную женщину ежегодно, начиная с 1920-го. Об этом сообщила пресс-служба издания на своей странице Instagram.

Согласно информации, этот проект был сделан для того, чтобы рассказать о влиятельных женщинах, которые так часто оставались на втором плане в силу исторических причин. В издании добавили, что для этого проекта издание подготовило 89 новых обложек. Остальные главные страницы достались женщинам, которые в разное время уже становились человеком года по версии Time. Проект был запущен в преддверии празднования Международного женского дня.

В рейтинге издание отметило таких выдающихся женщин, как британская королева Елизавета II и принцесса Диана, мексиканская художница Фрида Кало, американская киноактриса Мэрилин Монро, бывшая первая леди США Мишель Обама, американские певицы Мадонна и Бейонсе, эко-активистка Грета Тунберг, американская комедиантка и ведущая Эллен Дедженерес, американская писательница Амелия Эрхарт и многие другие.

Напомним, ранее Грета Тунберг стала человеком года по версии журнала Time. Журналисты оценили ее действия, которые направлены на спасение экосистемы Земли. Издание опубликовало 16-летнюю эко-активистку на своей обложке.