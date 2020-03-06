Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2

https://racurs.ua/n134821-koronavirus-dobralsya-do-peru-i-slovakii-v-italii-bolee-4-6-tys-inficirovannyh.html

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Китайский коронавирус добрался до Перу и Словакии. Там сообщили о первом случае заболевания COVID-19.

В остальных странах мира продолжает увеличиваться количество инфицированных. В Италии сообщили о 778 новых случаях инфицирования. Также зафиксировано 49 новых смертей. Об этом пишет BNO News в Twitter.

Таким образом, в Италии зарегистрировано уже 197 смертей, причиной которых стал коронавирус. Всего в стране COVID-19 болеют 4 тыс. 636 человек.

Во Франции также увеличилось количество заболевших. Там за сутки зарегистрировано 190 новых случаев заболевания и две новые смерти. Всего в стране погибло девять человек, заболевших — 613. Кроме того, новые случаи коронавируса зафиксированы в Бельгии — там уже 109 заболевших.

Всего в мире насчитывается уже 101 тыс. 336 инфицированных коронавирусом. Из них 3 тыс. 456 случаев — летальные. Вылечиться смогли 55 тыс. 630 человек.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, как рассказали ученые, китайский коронавирус, при самом худшем сценарии развития событий, может стать причиной смерти 68 млн человек.