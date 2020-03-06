«ПриватБанк» будет продавать курорт «Буковель». Фото: Booking.com

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«ПриватБанк» начал подготовку к продаже горнолыжного курорта «Буковель», который находится на балансе банка после национализации.

Банку принадлежат две трети комплекса, включая отели «Зірка Буковеля» и Radisson Blu, 16 подъемников и земельные участки. Об этом сообщила замглавы «Привата» Галина Пахачук на встрече с журналистами 6 марта, передает НВ.

Их задекларированная стоимость составляет 12,6 млрд грн. Остальной частью курорта владеет связанная с Игорем Коломойским компания «Скорзонера».

Банку принадлежит две трети комплекса, который состоит из 64 объектов, одна треть приходится на ООО «Скорзонера» (связана с бывшими собственниками «ПриватБанка» — ред.), — уточнила Пахачук.

Сейчас, по словам Пахачук, банк выбирает консультанта по оценке и продаже актива.

Напомним, «ПриватБанк» осуществил выплату «Никопольскому заводу ферросплавов» 21,8 млн грн. Эти деньги поступят предприятию согласно решению Хозяйственного суда Киева.