«ПриватБанк» продаватиме курорт «Буковель». Фото: Booking.com

https://racurs.ua/ua/n134820-pryvatbank-prodavatyme-kurort-bukovel-shukaut-konsultanta.html

Ракурс

«ПриватБанк» почав підготовку до продажу гірськолижного курорту «Буковель», який перебуває на балансі банку після націоналізації.

Банку належать дві третини комплексу, зокрема готелі «Зірка Буковелю» та Radisson Blu, 16 підйомників і земельні ділянки. Про це повідомила заступник голови «Привату» Галина Пахачук на зустрічі з журналістами 6 березня, передає НВ.

Їх задекларована вартість становить 12,6 млрд грн. Іншою частиною курорту володіє пов’язана з Ігорем Коломойським компанія «Скорзонера».

Банку належить дві третини комплексу, який складається з 64 об'єктів, одна третина припадає на ТОВ «Скорзонера» (пов'язана з колишніми власниками «ПриватБанку» — ред.), — сказала Пахачук.

Зараз, за ​​словами Пахачук, банк обирає консультанта з оцінки та продажу активу.

Нагадаємо, «ПриватБанк» здійснив виплату «Нікопольському заводу феросплавів» 21,8 млн грн. Ці гроші надійдуть підприємству відповідно до рішення Господарського суду Києва.