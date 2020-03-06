«ПриватБанк» продаватиме курорт «Буковель»: шукають консультантаhttps://racurs.ua/ua/n134820-pryvatbank-prodavatyme-kurort-bukovel-shukaut-konsultanta.htmlРакурс
«ПриватБанк» почав підготовку до продажу гірськолижного курорту «Буковель», який перебуває на балансі банку після націоналізації.
Банку належать дві третини комплексу, зокрема готелі «Зірка Буковелю» та Radisson Blu, 16 підйомників і земельні ділянки. Про це повідомила заступник голови «Привату» Галина Пахачук на зустрічі з журналістами 6 березня, передає НВ.
Їх задекларована вартість становить 12,6 млрд грн. Іншою частиною курорту володіє пов’язана з Ігорем Коломойським компанія «Скорзонера».
Банку належить дві третини комплексу, який складається з 64 об'єктів, одна третина припадає на ТОВ «Скорзонера» (пов'язана з колишніми власниками «ПриватБанку» — ред.), — сказала Пахачук.
Зараз, за словами Пахачук, банк обирає консультанта з оцінки та продажу активу.
Нагадаємо, «ПриватБанк» здійснив виплату «Нікопольському заводу феросплавів» 21,8 млн грн. Ці гроші надійдуть підприємству відповідно до рішення Господарського суду Києва.