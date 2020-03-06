Вчені передбачили найгірші наслідки епідемії коронавірусу. Фото: EPA

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Китайський коронавірус, якщо взяти найгірший сценарій розвитку подій, може стати причиною смерті 68 млн осіб.

Вчені Австралійського національного університету припускають, що жертвами епідемії коронавірусу стануть 68 млн жителів планети, а світова економіка через вірус втратить 9,2 трлн дол. Напередодні на сайті університету вчені опублікували найгірший сценарій розповсюдження коронавірусу та написали про можливі наслідки епідемії.

За твердженням фахівців, при катастрофічному розвитку подій жертвами коронавірусу в Китаї стануть понад 12 млн людей, США і Росія втратять по 1 млн громадян, в європейських країнах кількість жертв складе сотні тисяч.

До такого висновку вчені прийшли на основі математичних розрахунків: якщо смертність від коронавірусу залишиться на рівні 2%, то жертвами вірусу при найкращому розкладі стануть 15 млн осіб протягом року. При найгіршому ж варіанті, якщо смертність зросте, жертвами вірусу стануть 68 млн.

Також дослідники припускають, що світова економіка втратить 9,2 трлн дол. Внаслідок спалах коронавірусу призведе до чергової економічної кризи.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп вирішив виділити 8,3 млрд дол. для боротьби з COVID-19.