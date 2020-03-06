Погибнут 68 млн: ученые предсказали худшие последствия эпидемии коронавирусаhttps://racurs.ua/n134819-pogibnut-68-mln-uchenye-predskazali-hudshie-posledstviya-epidemii-koronavirusa.htmlРакурс
Китайский коронавирус, при самом худшем сценарии развития событий, может стать причиной смерти 68 млн человек.
Ученые Австралийского национального университета предполагают, что жертвами эпидемии коронавируса станут 68 млн жителей планеты, а мировая экономика из-за вируса потеряет 9,2 трлн долл. Накануне на сайте университета ученые опубликовали худший сценарий распространения коронавируса и представили возможные последствия эпидемии.
По утверждению специалистов, при катастрофическом развитии событий жертвами коронавируса в Китае станут более 12 млн человек, США и Россия потеряют по 1 млн граждан, в европейских странах число жертв составит сотни тысяч.
К такому выводу учёные пришли на основе математических расчётов: если смертность от коронавируса останется на уровне 2%, то жертвами вируса при лучшем раскладе станут 15 млн человек в течение года. При худшем же варианте, если смертность вырастет, жертвами вируса станут 68 млн.
Также исследователи предполагают, что мировая экономика сократится на 9,2 трлн долл. В результате вспышка коронавируса приведёт к очередному экономическому кризису.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп решил выделить 8,3 млрд долл. для борьбы с COVID-19.