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Ученые предсказали худшие последствия эпидемии коронавируса. Фото: EPA

Погибнут 68 млн: ученые предсказали худшие последствия эпидемии коронавируса

6 мар 2020, 20:38
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Китайский коронавирус, при самом худшем сценарии развития событий, может стать причиной смерти 68 млн человек.

Ученые Австралийского национального университета предполагают, что жертвами эпидемии коронавируса станут 68 млн жителей планеты, а мировая экономика из-за вируса потеряет 9,2 трлн долл. Накануне на сайте университета ученые опубликовали худший сценарий распространения коронавируса и представили возможные последствия эпидемии.

По утверждению специалистов, при катастрофическом развитии событий жертвами коронавируса в Китае станут более 12 млн человек, США и Россия потеряют по 1 млн граждан, в европейских странах число жертв составит сотни тысяч.

К такому выводу учёные пришли на основе математических расчётов: если смертность от коронавируса останется на уровне 2%, то жертвами вируса при лучшем раскладе станут 15 млн человек в течение года. При худшем же варианте, если смертность вырастет, жертвами вируса станут 68 млн.

Также исследователи предполагают, что мировая экономика сократится на 9,2 трлн долл. В результате вспышка коронавируса приведёт к очередному экономическому кризису.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп решил выделить 8,3 млрд долл. для борьбы с COVID-19.


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