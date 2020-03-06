Китайский коронавирус: Трамп решил выделить 8,3 млрд долл. для борьбы с COVID-19

Трамп решил выделить 8,3 млрд долл. для борьбы с COVID-19. Фото: Reuters

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Китайским коронавирусом заразились уже более 100 тыс. человек во всем мире. В связи с этим президент США Дональд Трамп подписал законопроект, предусматривающий экстренные расходы бюджета на борьбу с распространением коронавируса.

Трамп решил выделить 8,3 млрд долл. Об этом сообщает CNBC.

Подписанный Трампом законопроект предполагает экстренные расходы бюджета в размере 7,8 млрд долл. Помимо этих расходов, разрешается использование для борьбы с эпидемией 500 млн долл. из программы медицинского страхования Medicare, выделяемых на телемедицину. Таким образом, общий объем средств, направленных на борьбу с COVID-19, составит 8,3 млрд долл.

Трамп также назвал коронавирус непредвиденной проблемой, но призвал не поддаваться панике. Так, он, вопреки всем рекомендациям, не отказался от рукопожатий.

Сейчас я пожимаю руки всем и горжусь этим. Знаете, сейчас много говорят про то, что не надо жать руки… Это меня совсем не останавливает, — отметил президент США.

Напомним, Всемирный банк планирует выделить странам-участницам 12 млрд долл. для борьбы с инфекцией и на преодоление экономических последствий эпидемии коронавируса.