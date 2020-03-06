ZIK. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n134815-telemarafon-popahivaet-sorosom-obernulsya-dlya-telekanala-zik-vneplanovoy-proverkoy-nacsoveta.html

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Телеканал ZIK, негласным владельцем которого является один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, проверит Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины. Решение о проведении внеплановой проверки телеканала было принято сегодня, 6 марта, во время заседания Нацсовета.

Телеканал ZIK проверят на предмет соблюдения норм законодательства о запрете распространения языка ненависти, необъективной информации, посягательства на права и свободы человека, сообщается на сайте Нацсовета.

В сообщении указано, что в Нацсовет обратился некий гражданин Кульчицкий с жалобой на телемарафон «Попахивает Соросом», который транслировался на протяжении 15 часов 28 февраля 2020 года. По мнению заявителя, данный телемарафон имеет признаки манипуляции общественным сознанием, разжигания ненависти и языковой вражды, а также распространения ложной информации.

Нацсоветом зафиксирована с 07.00 до 22.01 трансляция упомянутого марафона. По мнению регулятора, высказывания, распространенные в указанное время, содержат признаки нарушения лицензиатом ч. 2 ст. 6 и ч. 1 ст. 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», а также ч. 1 ст. 28 Закона Украины «Об информации».

Международный фонд «Возрождение», главным спонсором которого выступает Сорос, призвал медийное сообщество дать оценку телемарафону на канале ZIK. В фонде считают, что между свободой слова и сознательным манипулированием, распространением дезинформации и языка вражды есть существенная разница и демократическое общество не должно игнорировать подобные действия.

Подвергла критике телемарафон и коалиция общественных медиаорганизаций, в которую входят «Комиссия журналистской этики», «Платформа прав человека», StopFake и другие. В заявлении коалиции указано, что журналисты ZIK злоупотребляют свободой слова, а это может иметь разрушительные последствия для украинского общества и Украины как государства.