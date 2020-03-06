ZIK. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n134815-telemarafon-thne-sorosom-obernuvsya-dlya-telekanalu-zik-pozaplanovou-perevirkou-nacrady.html

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Телеканал ZIK, негласним власником якого є один із лідерів партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук, перевірить Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України. Рішення про проведення позапланової перевірки телеканалу було прийнято сьогодні, 6 березня, під час засідання Нацради.

Телеканал ZIK перевірять на предмет дотримання норм законодавства про заборону поширення мови ненависті, розповсюдження необ'єктивної інформації, посягання на права і свободи людини, повідомляється на сайті Нацради.

У повідомленні зазначено, що до Нацради звернувся громадянин Кульчицький зі скаргою на телемарафон «Тхне Соросом», який транслювався на протязі 15 годин 28 лютого 2020 року. На думку заявника, даний телемарафон має ознаки маніпуляції суспільною свідомістю, розпалювання ненависті та мовної ворожнечі, а також поширення неправдивої інформації.

Нацрадою зафіксована з 07.00 до 22.01 трансляція згаданого марафону. На думку регулятора, висловлювання, поширені у зазначений час, містять ознаки порушення ліцензіатом ч. 2 ст. 6 та ч. 1 ст. 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», а також ч. 1 ст. 28 Закону України «Про інформацію».

Міжнародний фонд «Відродження», головним спонсором якого виступає Сорос, закликав медійне співтовариство дати оцінку телемарафону на каналі ZIK. У фонді вважають, що між свободою слова і свідомим маніпулюванням, поширенням дезінформації та мови ворожнечі є істотна різниця і демократичне суспільство не повинно ігнорувати подібні дії.

Піддала критиці телемарафон і коаліція громадських медіаорганізацій, до якої входять «Комісія журналістської етики», «Платформа прав людини», StopFake та інші. У заяві коаліції зазначено, що журналісти ZIK зловживають свободою слова, а це може мати руйнівні наслідки для українського суспільства і України як держави.