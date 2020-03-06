Китайський коронавірус: Трамп вирішив виділити 8,3 млрд дол. для боротьби з COVID-19

Трамп вирішив виділити 8,3 млрд дол. для боротьби з COVID-19. Фото: Reuters

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Китайським коронавірусом заразилися вже понад 100 тис. осіб у всьому світі. У зв’язку з цим президент США Дональд Трамп підписав законопроект, що передбачає екстрені витрати бюджету на боротьбу з розповсюдженням коронавірусу.

Трамп вирішив виділити 8,3 млрд дол. Про це повідомляє CNBC.

Підписаний Трампом законопроект передбачає екстрені витрати бюджету в розмірі 7,8 млрд дол. Окрім цих витрат, дозволяється використання для боротьби з епідемією 500 млн дол. з програми медичного страхування Medicare, що виділяються на телемедицину. Таким чином, загальний обсяг коштів, спрямованих на боротьбу з COVID-19, складе 8,3 млрд дол.

Трамп також назвав коронавірус непередбаченою проблемою, але закликав не піддаватися паніці. Так, він, всупереч усім рекомендаціям, не відмовився від рукостискань.

Зараз я тисну руки всім і пишаюся цим. Знаєте, зараз багато говорять про те, що не треба тиснути руки … Це мене зовсім не зупиняє, — зазначив президент США.

Нагадаємо, Світовий банк планує виділити країнам-учасницям 12 млрд дол. для боротьби з інфекцією та на подолання економічних наслідків епідемії коронавірусу.