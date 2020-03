Коронавирус мог быть основой для биологического оружия. Фото: Gettyimages

Китайский коронавирус, согласно официальной версии правительства Китая, появился в Ухане на рынке морепродуктов, где продавали мясо экзотических животных. Однако такая версия вызывает сомнения.

Исследователи вируса Батао Сяо и Ли Сяо в своей статье The possible origins of 2019-nCoV coronavirus пишут, что коронавирус мог распространиться не с рынка, а с Уханьского центра контроля по заболеваниям. Авторы пишут, что в этом центре содержались звери для экспериментов, в том числе — 605 летучих мышей из провинции Хубэй и Чжэцзян. И именно там произошло нападение летучих мышей в одного из исследователей, который после этого находился на карантине. Об этом на своей странице в Facebook написал Артур Харитонов, координатор украинского Free Hong Kong Center.

Этот центр находится в 280 метрах от того самого рынка морепродуктов.

Также существует мнение, что китайский коронавирус — биологическое оружие, однако мировое медицинское сообщество отрицает эти заявления. При этом коронавирус, вероятно, мог быть основой для биологического оружия, отмечает Харитонов.

Он также посоветовал украинцам сохранять спокойствие, какое-то время отказаться от поездок в Италию и Испанию, а также надолго забыть о Китае. Харитонов добавил, что часто такие события становятся началом окончания коммунистического режима.

Напомним, Киевская городская государственная администрация решила ввести дополнительные меры, которые позволят свести до минимума риски заражения коронавирусной инфекцией.