Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Коронавирус мог быть основой для биологического оружия. Фото: Gettyimages

Коронавирус мог быть основой для биологического оружия — СМИ

6 мар 2020, 19:53
999

Китайский коронавирус, согласно официальной версии правительства Китая, появился в Ухане на рынке морепродуктов, где продавали мясо экзотических животных. Однако такая версия вызывает сомнения.

Исследователи вируса Батао Сяо и Ли Сяо в своей статье The possible origins of 2019-nCoV coronavirus пишут, что коронавирус мог распространиться не с рынка, а с Уханьского центра контроля по заболеваниям. Авторы пишут, что в этом центре содержались звери для экспериментов, в том числе — 605 летучих мышей из провинции Хубэй и Чжэцзян. И именно там произошло нападение летучих мышей в одного из исследователей, который после этого находился на карантине. Об этом на своей странице в Facebook написал Артур Харитонов, координатор украинского Free Hong Kong Center.

Этот центр находится в 280 метрах от того самого рынка морепродуктов.

Также существует мнение, что китайский коронавирус — биологическое оружие, однако мировое медицинское сообщество отрицает эти заявления. При этом коронавирус, вероятно, мог быть основой для биологического оружия, отмечает Харитонов.

Он также посоветовал украинцам сохранять спокойствие, какое-то время отказаться от поездок в Италию и Испанию, а также надолго забыть о Китае. Харитонов добавил, что часто такие события становятся началом окончания коммунистического режима.

Напомним, Киевская городская государственная администрация решила ввести дополнительные меры, которые позволят свести до минимума риски заражения коронавирусной инфекцией.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше