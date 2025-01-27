В Китае отреагировали на версию ЦРУ о происхождении коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2 впервые официально обнаружили в 2019 году, фото: Ng Han Guan/FMT

https://racurs.ua/n203533-v-kitae-otreagirovali-na-versiu-cru-o-proishojdenii-koronavirusa.html

Ракурс

У Китаї відреагували на оприлюднену ЦРУ версію про лабораторне походження коронавірусу SARS-CoV-2, котрий призвів до пандемії коронавірусної хвороби COVID-19.

Речниця МЗС Китаю Мао Нін під час брифінгу назвала цю версію «вкрай малоймовірною». Про це повідомляє прес-служба відомства.

Вона наголосила, що джерело вірусу є «науковим питанням, про яке повинні судити вчені».

Лабораторний витік є малоймовірним, — заявила вона. — Це авторитетний науковий висновок, зроблений Спільною експертною групою Китаю — на основі виїзних поїздок до лабораторій, пов’язаних з Уханем, та поглибленого обміну з відповідними науковими дослідниками, що був широко визнаний науковим співтовариством.

Також речниця закликала США «припинити політизувати» питання походження коронавірусу.

Нагадаємо, у ЦРУ нещодавно дійшли висновку, що коронавірус, вперше зафіксований у китайському місті Ухані в 2019 році, найімовірніше, має лабораторне походження. Раніше подібну версію висунули два інші американські відомства.