Вспышка заболеваемости COVID началась в конце 2019 года

https://racurs.ua/n203489-covid-19-skoree-vsego-proishodit-iz-laboratorii-cru.html

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ЦРУ протягом багатьох років заявляло, що не має достатньо інформації, щоб зробити висновок, чи виникла пандемія коронавірусної хвороби COVID-19 природним шляхом на ринку в китайському Ухані, чи внаслідок випадкового витоку в дослідницькій лабораторії.

Але цього тижня агентство опублікувало нову оцінку, згідно з якою аналітики тепер схиляються до теорії лабораторного походження, повідомляє видання The New York Times.

Цей аналіз розпочався ще за адміністрації попереднього президента Джо Байдена, але його оприлюднив вже новий директор ЦРУ Джон Реткліфф. За інформацією видання:

немає ніяких нових розвідувальних даних, що стоять за цією зміною оцінки причин появи коронавірусу. Скоріше за все, вона ґрунтується на тих же доказах, які агентство «пережовувало» протягом багатьох місяців;

ЦРУ зробило свою нову оцінку з «низьким ступенем достовірності» — це означає, що розвідувальні дані, на яких вона ґрунтується, є фрагментарними і неповними;

однак, за словами людей, знайомих з роботою розвідувального агентства, аналіз частково ґрунтується на більш ретельному вивченні умов у лабораторіях з високим рівнем безпеки в провінції Ухань до спалаху пандемії.

Водночас речниця ЦРУ заявила, що інша теорія також залишається правдоподібною і що агентство продовжуватиме оцінювати будь-які нові достовірні розвідувальні дані.

Деякі американські чиновники кажуть, що ці дебати не мають великого значення: китайський уряд не спромігся ні регулювати свої ринки, ні контролювати свої лабораторії. Але інші стверджують, що це важливе розвідувальне і наукове питання, — наголошує видання.

Джон Реткліфф, новий директор ЦРУ, вже давно підтримує гіпотезу про витік даних з лабораторії. Він заявив, що це важлива частина розвідданих, яку необхідно зрозуміти, і що вона має наслідки для американо-китайських відносин. Реткліфф обіцяв зробити питання походження COVID-19 пріоритетним завданням.

За адміністрації Байдена розвідувальне співтовариство схилялося до теорії, що вірус з’явився на ринку.

Видання зазначає, що високопоставлені представники розвідки в адміністрації Байдена стверджують, що жодна розвідувальна інформація у цьому питанні не приховувалася, і наполягають на тому, що політика не впливала на попередній аналіз.

За їхніми словами, існують потужні логічні аргументи на користь обох теорій, однак вирішальних розвідувальних даних наразі просто немає:

щоб підтвердити теорію природного походження, співробітники розвідки мають знайти тварину, яка передала вірус людині, або знайти кажана, який був ймовірним предком коронавірусу, що викликає COVID;

аналогічно, щоб підтвердити витік вірусу з лабораторії, розвідці потрібно знайти докази того, що одна з лабораторій в Ухані працювала над вірусом-прабатьком, який безпосередньо призвів до епідемії;

проте жодного доказу для обох теорій не було знайдено.

Але пан Реткліфф пообіцяв більш агресивні дії ЦРУ, і не виключено, що він віддасть наказ про проникнення в лабораторії в Ухані або в уряд Китаю в пошуках інформації, — зазначає видання.

Втім, співробітники видання у розвідувальних колах зазначають — більш імовірно, що відповіді на питання про походження вірусу дасть науковий прорив, а не робота розвідки.

До цього часу два американські відомства — ФБР і Міністерство енергетики — вважали, що більш вірогідним був витік у лабораторії. Однак їхні теорії відрізняються:

ФБР вважає, що вірус походить з Уханьського інституту вірусології;

Міністерство енергетики робить ставку на іншу лабораторію — Уханьський центр контролю за захворюваннями;

наразі не відомо, чи вважає ЦРУ, що та чи інша лабораторія була більш вірогідним джерелом вірусу.

Джерело: The New York Times