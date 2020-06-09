В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Бизнес.медиа»

https://racurs.ua/n139452-koronavirus-mog-rasprostranitsya-po-kitau-esche-v-avguste-sputnikovye-snimki-pomogli-nayti.html

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Коронавирус SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19 мог распространиться в Китае еще в августе 2019 года.

К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета (США) на основе анализа спутниковых снимков, сообщает агентство Reuters.

Ученые сопоставили спутниковые снимки парковок у больниц в китайском городе Ухань, которое считается начальным очагом эпидемии COVID-19, с соответствующими поисковыми запросами о симптомах, таких как кашель.

Оказалось, что в августе наблюдался стремительный рост занятости больничных автостоянок и частоты соответствующих поисковых запросов в интернете.

Увеличение количества посетителей в больницах и поиска симптомов в Ухане предшествовало документально подтвержденному началу пандемии SARS-CoV-2 в декабре 2019 года, — отмечают исследователи.

Ученые подчеркивают, что, хотя они не могут доказать наличие взаимосвязи между выявленными ими закономерностями и эпидемией коронавируса, это открытие подтверждает гипотезу, что возникновение вируса произошло в южном Китае, где он в течение определенного времени распространялся еще до идентификации на рынке морепродуктов в Ухане в конце декабря 2019 года.

В то же время в МИДе Китая результаты этого исследования отрицают.

Невероятно нелепо приходить к такому выводу, основываясь на поверхностных наблюдениях, таких как интенсивность дорожного движения, — подчеркивают в ведомстве.

Напомним, французские медики в начале мая заявили, что коронавирус в Европе мог появиться значительно раньше, чем считается.