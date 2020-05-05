Коронавируса в Европе мог появиться еще в декабре, фото: wcifly.com

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Ракурс

Коронавирус SARS-CoV-2, который провоцирует развитие болезни COVID-19, в Европе мог появиться еще в декабре.

В парижской клинике у 43-летнего пациента 27 декабря 2019 года диагностировали пневмонию. Теперь врачи убеждены, что на самом деле он болел COVID-19. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Тогда у больного взяли мазок, который теперь проверили на коронавирус. Результат анализа оказался положительным.

Отмечается, что этого больного привезли из муниципалитета Бобиньи, расположенного к юго-западу от Парижа. У него наблюдались сухой кашель, затрудненное дыхание и повышенная температура — то, что впоследствии стали считать главными признаками коронавируса.

Только спустя четыре дня после этого офис ВОЗ в Китае был проинформирован о случаях пневмонии неизвестного происхождения, которые стали фиксировать в Ухане — китайском городе, который считается местом возникновения SARS-CoV-2.

Сам пациент утверждает, что до болезни никуда не путешествовал. Однако его жена работает в супермаркете рядом с аэропортом «Шарль де Голль». Там она могла контактировать с людьми, которые прилетели из Китая. По мнению медиков, болезнь могла в нее пройти в бессимптомной форме.

Также тяжело переболели двое детей этого мужчины.

До этого считалось, что первые случаи COVID-19 во Франции были зафиксированы 24 января.

В ВОЗ сегодня отреагировали на эту новость. Там отмечают, что «не удивлены» тем, что COVID-19 появился во Франции уже в декабре, сообщает агентство Reuters.

Также возможно, что есть более ранние случаи, — заявил во время брифинга в Женеве представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.





Он призвал другие страны проверить записи о случаях в конце 2019 года, отметив, что это даст миру «новую и четкую картину» вспышки заболевания.

Напомним, на прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что есть доказательства происхождения коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории в китайском городе Ухане. В ВОЗ такие заявления считают «спекулятивными».