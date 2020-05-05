Бессимптомный коронавирус шагает по Украине

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Коронавирус в Украине все чаще фиксируют у граждан без каких-либо симптомов заболевания.

Бессимптомное течение СOVID-19 повышает угрозу дальнейшего распространения вируса и может затянуть сроки завершения эпидемии. В Министерстве здравоохранения призывают продолжать соблюдать карантинные меры. Об этом доложил на совещании в Офисе президента министр Максим Степанов.

Глава Минздрава также отметил, что в Одесской области зафиксировали новую вспышку коронавируса. Этот регион — один из лидеров по числу новых инфицированных.

По информации главы Одесской облгосадминистрации Максима Куцого, вспышка коронавируса произошла в поселке Нерубайское. В ромской общине, состоящей из 1,5 тыс. жителей, заразились 11 человек, в том числе пять детей. Теперь в местах проживания ромов будут проводить массовое тестирование на коронавирус и санитарную обработку.

Кроме того, еще одним очагом массового инфицирования стала Южно-Украинская атомная электростанция в Николаевской области. У 12 сотрудников уже подтвердили коронавирус, еще у одного есть подозрение на инфицирование, сообщает пресс-центр АЭС.

Контактные лица всех заболевших, четверо из которых находятся в больнице в тяжелом состоянии, уже установлены, их тестируют на коронавирус.

На территории Южно-Украинской АЭС проводятся усиленные противоэпидемические мероприятия, часть сотрудников работает дистанционно.

Тем временем в Киеве обнаружили больного коронавирусом еще в одном общежитии на улице Борщаговской. Девять контактных лиц тестируют, сообщил сегодня на брифинге мэр Виталий Кличко.

Два других общежития в Киеве, где ранее также выявили инфицированных коронавирусом, закрыты на карантин. В одном из них обнаружили пять заболевших, а всего в здании изолирован 121 житель. Во втором общежитии — один инфицированный, а всего там проживают 317 человек. За их состоянием наблюдают медики.

Напомним, вчера правительство продлило действие карантина в Украине до 22 мая, смягчив некоторые запреты. В частности, с соблюдением усиленных санитарных норм разрешено работать малому и среднему бизнесу (рынкам, заведениям общепита, салонам красоты и прочим).

Кроме того, в Минздраве увидели «положительные тенденции» эпидемии коронавируса.