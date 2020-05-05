Шмыгаль рассказал, продлят ли карантин в Украине после 22 мая. Фото: ТСН

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Ракурс

Карантин в Украине, введенный в марте, может затронуть и начало лета. Вероятнее всего, ограничения будут продлены после 22 мая, однако часть из них существенно смягчат.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о таком сценарии развития событий в эфире «Украинского радио».

По словам Шмыгаля, Всемирная организация здравоохранения вчера пролонгировала еще на два месяца режим пандемии коронавируса. Украина, вероятнее всего, последует рекомендациям ВОЗ продлить карантин, хотя и будет постепенно снимать ограничения, если ситуация с заболеваемостью COVID-19 не ухудшится.

Аналогичное мнение о продлении карантина в Украине после 22 мая выразил и нардеп от «Слуги народа» Александр Скичко в эфире канала НАШ.

Вопрос — каким он будет? Мы должны понять, что в условиях, когда нужно следить за своей гигиеной, носить маску, держать дистанцию и избегать скоплений людей, нам, возможно, придется жить несколько месяцев или полгода, а может и весь 2020 год. Но в этот момент должны работать магазины, малый и средний бизнес, а правила должны быть одни для всех, — заявил член президентской партии.

В то же время пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается в конце этой недели — 8−9 мая. Это при условии, что украинцы не будут нарушать карантин.

Это фактически начало завершения эпидемии для Украины в медицинских терминах, — утверждает Шмыгаль.





Окончание карантина в Украине ознаменует и запуск метро в Киеве, Харькове и Днепре. Сначала метрополитены заработают с ограничениями и только для определенных категорий граждан, а позже — возобновят работу полноценно. При этом Шмыгаль не стал называть сроки возобновления работы метро в Украине. Но в Офисе президента спрогнозировали, что воспользоваться метро украинцы смогут не раньше конца июня — начала июля.

Между тем отметим, что власти Франции решили продлить чрезвычайное положение в стране из-за пандемии коронавируса до конца июля.