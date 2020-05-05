Ливень в Винницкой области унес жизнь мужчины, подтоплены дороги и дома: фото, видео

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Наводнение в Винницкой области унесло жизнь мужчины, который двигался по дороге на велосипеде в момент сильного ливня. Стихия бушевала в трех районах Винницкой области — Гайсинском, Бершадском и Погребищенском.

В селе Круподеринцы во время ливня большим потоком воды и ила смыло с дороги 49-летнего местного жителя, который двигался на велосипеде. Прибыв на место происшествия спасатели извлекли тело погибшего мужчины и передали полиции, — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате ливня в этом селе заилено около 150 м дороги, въезд в населенный пункт временно осуществляется по другой дороге.

Также, в городах Погребище, Гайсин и Бершадь вчера вечером спасатели откачивали воду из территории частных домов.

По информации Укргидрометцентра, 5−6 мая на участке Днестра Галич-Залещики ожидаются подъемы уровней воды на 1−1,5 м. Кроме этого, погода в Украине в ближайшее время прогнозируется с похолоданиями, градом и обильными ливнями.

Вчера в Черновцах и области бушевала непогода, в результате которой деревья были завалены на дорогу. Также поврежден забор местной школы-интерната.

Между тем в Ивано-Франковской области спасателям удалось отыскать столичного туриста, потерявшегося близ горы Сивуля. Мужчина провел ночь в Карпатах. Нашли туриста на следующий день на перевале Буревка. Мужчина находился в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждался.

Напомним, вчера сильные ливни, шквалы и град «потопили» авто на улицах Киева.

Вместе с тем, после дождя в Мукачево удалось снять невероятные фотографии радуги над весенним городом.