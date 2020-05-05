Злива на Вінниччині забрала життя чоловіка, підтоплено будинки і дороги: фото, відео

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Повінь на Вінниччині забрала життя чоловіка, який рухався дорогою на велосипеді у момент сильної зливи. Загалом стихія вирувала у трьох районах Вінницької області — Гайсинському, Бершадському та Погребищенському.

В селі Круподеринці під час зливи великим потоком води та мулу змило з дороги 49-річного місцевого мешканця, який рухався на велосипеді. Прибувши на місце події рятувальники дістали загиблого чоловіка з замуленого узбіччя, — йдеться у повідомленні прес-служби регіонального управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок зливи у цьому селі замулено близько 150 м дороги, в’їзд до населеного пункту тимчасово здійснюється з іншої дороги.

Також, у містах Погребище, Гайсин та Бершадь вчора ввечері рятувальники відкачували воду з території приватних будинків.

За інформацією Укргідрометцентру, 5−6 травня на дiлянцi Днiстра Галич-Залiщики очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 1−1,5 м. Окрім цього, погода в Україні найближчим часу очікується з похолоданнями, градом та рясними зливами.

Вчора у Чернівцях та області вирувала негода, внаслідок якої дерева були завалені на дорогу. Також пошкоджено паркан місцевої школи-інтернату.

Тим часом на Івано-Франківщині рятувальникам вдалося відшукати столичного туриста, який загубився поблизу гори Сивуля та провів ніч у Карпатах. Знайшли туриста на перевалі Буревка. Чоловік знаходився у задовільному стані, медичної допомоги не потребував.

Нагадаємо, вчора сильні зливи, шквали та град «потопили» авто на вулицях Києва.

Разом з тим, після дощу у Мукачеві вдалося зняти неймовірні світлини веселки над весняним містом.