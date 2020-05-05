Невдовзі може відбутися позачергове засідання Верховної Ради, фото: прес-служба Верховної Ради

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Верховна Рада може невдовзі зібратися на ще одне позачергове засідання. Опозиційні фракції і групи, до яких також долучилися кілька депутатів зі «Слуги народу», зібрали необхідні 150 підписів для скликання позачергового засідання Верховної Ради.

Підписи невдовзі мають передати голові Верховної Ради. Про це співголова «Європейської солідарності» п’ятий президент України Петро Порошенко заявив в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Порошенко зазначив, що підписанти вимагатимуть розгляду трьох законопроектів цього тижня. Перший передбачає виплату медпрацівникові 200 тис. грн страховки в разі захворювання та 1,5 млн грн в разі його смерті. Другий стосується тест-систем, а третій — виплати надбавок до заробітних плат медпрацівникам, залученим до протиепідемічних заходів.

Ми вимагаємо, щоб вже на цьому тижні вони були проголосовані, — зазначив Порошенко. — Ми сподіваємося, що не пізніше п’ятниці, а краще в четвер голова Верховної Ради скличе позачергове засідання.





Порошенко зазначив, що підписи для проведення позачергового засідання Ради надали депутати фракцій «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Голос», «Опозиційна платформа — За життя», депутатських груп «За майбутнє" і «Довіра» та три народні обранці зі «Слуги народу».

Нагадаємо, наприкінці квітня Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроект, який звільняє від оподаткування дохід медпрацівників, безпосередньо задіяних у ліквідації епідемії коронавірусу.