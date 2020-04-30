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Зарплата лікарів не оподатковуватиметься, Рада попередньо заохотила борців з коронавірусом
Рада попередньо звільнила від оподаткування доходи медиків-борців з COVID-19https://racurs.ua/ua/n137520-rada-zvilnyla-vid-opodatkuvannya-dohody-medykiv-borciv-z-covid-19.htmlРакурс
Зарплата лікарів не оподатковуватиметься — Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект, який звільняє від оподаткування дохід медичних працівників, безпосередньо задіяних у ліквідації епідемії COVID-19.
Внесення відповідних змін до Податкового кодексу України за основу підтримало 336 нардепів. Також 311 нардепів підтримали скорочення строків підготовки до другого читання законопроекту № 33290-д.
Метою законопроекту є звільнення від оподаткування доходів медичних працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну інфекцію, — йдеться у пояснювальній записці до законопроекту № 3329.
Раніше у профільному комітеті рекомендували Верховній Раді ухвалити цей проект закону основу і в цілому. Однак, сьогодні під час позачергового засідання цього не сталося.
Законопроект пропонує тимчасово звільнити доходи медиків-борців з COVID-19 від сплати усіх податків і зборів, передбачених Податковим кодексом. Йдеться про доходи у вигляді заробітної плати, премій та доплат до неї.