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Зарплата лікарів не оподатковуватиметься, Рада попередньо заохотила борців з коронавірусом

Рада попередньо звільнила від оподаткування доходи медиків-борців з COVID-19

30 кві 2020, 14:10
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Зарплата лікарів не оподатковуватиметься — Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект, який звільняє від оподаткування дохід медичних працівників, безпосередньо задіяних у ліквідації епідемії COVID-19.

Внесення відповідних змін до Податкового кодексу України за основу підтримало 336 нардепів. Також 311 нардепів підтримали скорочення строків підготовки до другого читання законопроекту № 33290-д.

Метою законопроекту є звільнення від оподаткування доходів медичних працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну інфекцію, — йдеться у пояснювальній записці до законопроекту № 3329.



Раніше у профільному комітеті рекомендували Верховній Раді ухвалити цей проект закону основу і в цілому. Однак, сьогодні під час позачергового засідання цього не сталося.

Законопроект пропонує тимчасово звільнити доходи медиків-борців з COVID-19 від сплати усіх податків і зборів, передбачених Податковим кодексом. Йдеться про доходи у вигляді заробітної плати, премій та доплат до неї.

Джерело: Ракурс


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