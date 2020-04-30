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Ракурс
У Раді вже підготували законопроект про всеукраїнський референдум. Фото: zn.ua

У Раді підготували законопроект про Всеукраїнський референдум: стало відомо, коли документ внесуть до парламенту

30 кві 2020, 14:09
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Законопроект про Всеукраїнський референдум вже розроблено. Робоча група завершила роботу з напрацювання документу.

Позитивні відгуки та зауваження з приводу законопроекту вже висловили українські фахівці, наукові установи та міжнародні інституції. Про це 30 квітня заявив перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук під час засідання погоджувальної ради.

Виконуючи розпорядження голови Верховної Ради, ми завершили роботу з напрацювання першого законопроекту з блоку народовладдя про всеукраїнський референдум, — зазначив він.

За словами Стефанчука, ще мають надійти висновки від швейцарських інституцій. Парламентарі вже звернулися до посла Швейцарії із закликом допомогти в отриманні такого висновку. Крім того, відгук щодо законопроекту має надати представник Венеціанської комісії.



Стефанчук додав, що після завершення в Україні коронавірусного карантину законопроект буде внесений до парламенту.

Нагадаємо, 28 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон № 552-ІХ, котрий запроваджує в Україні ринок сільськогосподарських земель. При цьому питання можливості продажу землі іноземцям має вирішуватися за результатами референдуму.

Джерело: Ракурс


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