В Раде подготовили законопроект о Всеукраинском референдуме: стало известно, когда документ внесут в парламент

В Раде уже подготовили законопроект о всеукраинском референдуме. Фото: zn.ua

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Законопроект о Всеукраинском референдуме уже разработан. Рабочая группа завершила работу по наработке документа.

Положительные отзывы и замечания по поводу законопроекта уже высказали украинские специалисты, научные учреждения и международные институты. Об этом 30 апреля заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук во время заседания согласительного совета.

Выполняя распоряжение председателя Верховной Рады, мы завершили работу по разработке первого законопроекта из блока народовластия о всеукраинском референдуме, — отметил он.

По словам Стефанчука, еще должны поступить выводы от швейцарских институтов. Парламентарии уже обратились к послу Швейцарии с призывом помочь в получении такого заключения. Кроме того, отзыв по законопроекту должен предоставить представитель Венецианской комиссии.

Стефанчук добавил, что после завершения в Украине коронавирусного карантина законопроект будет внесен в парламент.

Напомним, 28 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 552-IX, который вводит в Украине рынок сельскохозяйственных земель. При этом вопрос о возможности продажи земли иностранцам должен решаться по результатам референдума.