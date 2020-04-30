В Раде подготовили законопроект о Всеукраинском референдуме: стало известно, когда документ внесут в парламент

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В Раде подготовили законопроект о Всеукраинском референдуме: стало известно, когда документ внесут в парламентhttps://racurs.ua/n137530-v-rade-podgotovili-zakonoproekt-o-vseukrainskom-referendume.htmlРакурс
Законопроект о Всеукраинском референдуме уже разработан. Рабочая группа завершила работу по наработке документа.
Положительные отзывы и замечания по поводу законопроекта уже высказали украинские специалисты, научные учреждения и международные институты. Об этом 30 апреля заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук во время заседания согласительного совета.
Выполняя распоряжение председателя Верховной Рады, мы завершили работу по разработке первого законопроекта из блока народовластия о всеукраинском референдуме, — отметил он.
По словам Стефанчука, еще должны поступить выводы от швейцарских институтов. Парламентарии уже обратились к послу Швейцарии с призывом помочь в получении такого заключения. Кроме того, отзыв по законопроекту должен предоставить представитель Венецианской комиссии.
Стефанчук добавил, что после завершения в Украине коронавирусного карантина законопроект будет внесен в парламент.
Напомним, 28 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 552-IX, который вводит в Украине рынок сельскохозяйственных земель. При этом вопрос о возможности продажи земли иностранцам должен решаться по результатам референдума.