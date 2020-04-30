Агрессия России на Донбассе и в Крыму: Рада призвала мир осудить действия Кремля

https://racurs.ua/n137523-rada-prizvala-mir-osudit-voorujennuu-agressiu-rossii-protiv-ukrainy.html

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Агрессия России против Украины стала причиной принятия постановления с призывом осудить действия Кремля, в частности незаконной аннексии Крыма, оккупации части Донбасса и политических репрессий украинцев.

Постановление № 3068 поддержало 309 нардепов, 28 проголосовало против.

Украинский парламент этим постановлением намерен «надавить» на российскую сторону с целью ускорения процесса освобождения политических заключенных — граждан Украины, а также напомнить международному сообществу о гибридной агрессии России на Донбассе и в Крыму.

В постановлении указано, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков должен безотлагательно направить текст обращения к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций.