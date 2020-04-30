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Ракурс
Агрессия России на Донбассе и в Крыму: Рада призвала мир осудить действия Кремля

Рада призвала мир осудить вооруженную агрессию России, против выступила ОПЗЖ

30 апр 2020, 14:03
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Агрессия России против Украины стала причиной принятия постановления с призывом осудить действия Кремля, в частности незаконной аннексии Крыма, оккупации части Донбасса и политических репрессий украинцев.

Постановление № 3068 поддержало 309 нардепов, 28 проголосовало против.

Украинский парламент этим постановлением намерен «надавить» на российскую сторону с целью ускорения процесса освобождения политических заключенных — граждан Украины, а также напомнить международному сообществу о гибридной агрессии России на Донбассе и в Крыму.



В постановлении указано, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков должен безотлагательно направить текст обращения к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций.

Источник: Ракурс


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