Суд присяжных заработает через три года: в Минюсте рассказали суть нового законопроекта, фото — Zahid.net

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Суд присяжных в Украине заработает только через два-три года, поскольку для имплементации всех изменений в законодательстве необходимо время.

О новациях нового правительственного законопроекта о суде присяжных в Украине рассказал министр юстиции Денис Малюська. Кроме времени для внесения изменений в Уголовный процессуальный кодекс, другими причинами, которые делают невозможным немедленное введение этого суда, является финансирование процедур, а также процесс подготовки судей.

Малюська считает, что для процедуры полноценного запуска суда присяжных в Украине необходимы два-три года.

Ранее альтернативные законопроекты о суде присяжных прошли антикоррупционную экспертизу, — передает слова министра во время онлайн встречи с юридическим сообществом «Судебно-юридическая газета».

Обновленный законопроект о суде присяжных в Украине поступит в Раду в ближайшие недели.

Это будет классический суд присяжных по уголовным делам, который будет рассматривать преступления, наказание за совершение которых предусматривает лишение свободы на срок более 10 лет, — рассказал Малюська.

Законопроект распределяет вопросы, которые будут решать судьи и присяжные. Процессуальные вопросы будет решать профессиональный судья, вопрос виновности подсудимого — семеро присяжных.

Отбор присяжных пройдет случайным образом из реестра избирателей. Участникам суда присяжных компенсируют утраченную заработную плату.

Министр также рассказал, что у власти еще нет концепции судебной реформы в стране, поэтому в ближайшее время его ведомство будет инициировать точечные изменения законодательства в этой сфере. В этом смысле Малюська назвал введение механизма проверки добропорядочности членов Высшего совета правосудия и проверки судей Высшим советом правосудия. Минюст направит в Раду соответствующие законопроекты летом этого года.