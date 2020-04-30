Залог на местных выборах уменьшится благодаря решению Рады

https://racurs.ua/n137515-rada-predvaritelno-umenshila-razmer-zaloga-na-vyborah-mera-kieva.html

Ракурс

Залог на местных выборах уменьшится благодаря решению Верховной Рады. Народные избранники сегодня предварительно приняли законопроект, регламентирующий внесение изменений в ч. 2 ст. 225 Избирательного кодекса Украины, что позволяет унифицировать подход к размеру денежного залога для кандидатов в мэры для городов, где число избирателей превышает 90 тыс. человек.

Соответствующее решение поддержали 248 народных избранников.

Изменения в Избирательный кодекс затронут также избирательные списки партий в местные советы (областные и городские с количеством избирателей более 90 тыс.), для которых размер денежного залога установлен в сумме четырех минимальных зарплат за каждые 90 тыс. избирателей. Отметим, что денежный залог на выборах является своеобразным подтверждением серьезности намерений участников избирательного процесса.

Отмена залога для кандидатов в местные советы и на должности сельских и городских голов (с количеством избирателей до 90 тыс.) — положительное явление. Однако неприемлемо увеличение почти в 40 раз залога для кандидатов в мэры городов с числом избирателей более 90 тыс. человек и избирательных списков партий в местные советы (областных и городских с количеством избирателей более 90 тыс.) по сравнению с местной избирательной кампанией 2015 года, — говорится в пояснительной записке.





Напомним, размер залога для кандидатов на должность мэра Киева составляет более 4 млн грн, что превышает размер залога для кандидатов в президенты. Кроме этого, такой размер залога в 375 раз превышает среднемесячную заработную плату.