Коронавирус в Киеве. Фото: Ракурс

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В Киеве медицинские работники получили доплаты за работу с пациентами, которые инфицированы коронавирусной инфекцией COVID-19.

Киев нашел и выделил из городского бюджета на доплаты медикам почти 900 млн грн. За апрель медработники коммунальных некоммерческих предприятий столицы, предоставляющих вторичную (то есть специализированную) и третичную (высокоспециализированную) помощь, получат дополнительные выплаты. Об этом 30 апреля заявил городской голова Киева Виталий Кличко во время онлайн брифинга.

По его словам, для врачей сумма начислений составляет 4 тыс. грн, а для медицинских сестер — 3 тыс. грн. По 1 тыс. грн должны доплатить младшему медицинскому персоналу.

Кличко заверил, что врачи, которые работают с пациентами с подозрением и зараженными коронавирусом, уже получили доплаты к заработной плате за работу с 13 марта.

Город установил им доплату в размере девяти должностных окладов. Таким образом врачи за март получили в целом от 30 до 50 тыс. грн зарплаты, медсестры — 25−30 тыс. грн и младший медицинский персонал — 20−25 тыс. грн. Такую же зарплату они получат и за апрель, — отметил градоначальник.

Мэр добавил, что уже получили премию за март и работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф — медики выездных бригад и санитары, задействованные в мероприятиях по дезинфекции автомобилей.

Тем временем сегодня в Киеве устроили митинг работники восьмой больницы Киева. Медики заявляют, что им приходится работать за 3−5 тыс. грн в условиях пандемии. Как сообщает сообщество «Жизнь Минского массива — Оболонський район» в Facebook, в этой больнице лечат пациентов с COVID-19, но в списке на премию учреждения нет. Потенциально инфицированными могут быть почти полсотни медиков, у двоих вирус уже подтвердили.

Напомним, коронавирус в Киеве диагностирован уже у 1 тыс. 401 человека. Установлено, что 10% зараженных составляют медицинские работники.