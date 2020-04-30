Коронавірус у Києві. Фото: Ракурс

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У Києві медичні працівники отримали доплати за роботу з пацієнтами, які інфіковані коронавірусною інфекцією COVID-19.

Київ віднайшов і виділив із міського бюджету на доплати медикам майже 900 млн грн. За квітень медпрацівники комунальних некомерційних підприємств столиці, що надають вторинну (тобто спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) допомогу, отримають додаткові виплати. Про це 30 квітня заявив міський голова Києва Віталій Кличко під час онлайн брифінгу.

За його словами, для лікарів сума нарахувань становить 4 тис. грн, а для медичних сестер — 3 тис. грн. По 1 тис. грн повинні доплатити молодшому медичному персоналу.

Кличко запевнив, що лікарі, які працюють з пацієнтами з підозрою та зараженими коронавірусом, вже отримали доплати до заробітної платні за роботу з 13 березня.

Місто встановило їм доплату у розмірі дев’яти посадових окладів. Таким чином лікарі за березень отримали загалом від 30 до 50 тис. грн зарплати, медсестри — 25−30 тис. грн і молодший медичний персонал — 20−25 тис. грн. Таку ж зарплату вони отримають і за квітень, — зазначив градоначальник.

Мер додав, що вже отримали премію за березень і працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф — медики виїзних бригад та санітари, задіяні в заходах із дезінфекції автомобілів.

Тим часом сьогодні у Києві влаштували мітинг працівники восьмої лікарні Києва. Медики заявляють, що їм доводиться працювати за 3−5 тис. грн в умовах пандемії. Як повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS, в цій лікарні лікують пацієнтів з COVID-19, але в списку на премію установи немає. Потенційно інфікованими можуть бути півсотні медиків, у двох вірус вже підтвердили.

Нагадаємо, коронавірус у Києві діагностований вже у 1 тис. 401 особи. Встановлено, що 10% заражених становлять медичні працівники.