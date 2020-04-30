Позачергова Рада відкриє шлях для антиколомойського законопроекту та зменшить заставу на місцеві вибори / Фото: ВР

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Позачергове пленарне засідання Верховної Ради розпочалося у четвер, 30 квітня, на вимогу 159 нардепів. Перед початком засідання парламенту відбулася погоджувальна рада лідерів фракцій та груп.

До порядку денного позачергової Ради включено, зокрема, такі питання: внесення змін до виборчого кодексу щодо грошової застави (зменшення удев’ятеро розміру застави), зміни до податкового кодексу (щодо звільнення від оподаткування для медпрацівників), застосування особливої процедури розгляду законопроектів для розгляду в другому читанні так званого «антиколомойського» законопроекту про банки.

Загалом 30 квітня Рада планує розглянути близько 20 законопроектів, серед яких низка ратифікацій міжнародних угод.

Нагадаємо, Михайло Саакашвілі, екс-президент Грузії, сьогодні, ймовірно, залишиться без портфеля в уряді Дениса Шмигаля. Призначення Саакашвілі на пост віце-прем'єра з реформ заблоковано, оскільки президентська фракція «Слуга народу» не змогла зібрати необхідної кількості голосів на підтримку креатури Володимира Зеленського.