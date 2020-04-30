Кличко прокоментував лист нардепа Гереги. Фото: прес-служба Кличка

https://racurs.ua/ua/n137526-vje-kupuvaly-klychko-prokomentuvav-lyst-nardepa-geregy-ta-zvituvav-pro-kilkist-masok-prydbanyh.html

Ракурс

Віталій Кличко, мер Києва, прокоментував лист народного депутата Олександра Гереги, який запропонував голові міста закупити велику партію медичних масок в «Епіцентрі». Герега є співвласником цієї мережі гіпермаркетів.

Віталій Кличко розповів, що лист нардепа був зареєстрований у канцелярії Київської міської державної адміністрації 28 квітня. Тепер його треба розглянути в установленому законом порядку та відповідно до чинного законодавства. Про це мер Києва розповів 30 квітня під час онлайн-брифінгу.

Кличко зазначив, що на початку обмежувальних заходів, коли був гострий дефіцит засобів захисту, «Епіцентр» благодійно надав місту 100 тис. масок. Водночас 1 квітня комунальне підприємство «Фармація» закупило 50 тис. масок в «Епіцентрі» — до того, як вони отримали засоби захисту, замовлені містом.

Маски в «Епіцентрі» були придбані КП «Фармація», а не за бюджетні кошти. Вони були придбані за кошти підприємства для розповсюдження в мережі комунальних аптек. Загалом місто закупило маски як в українських виробників, так і у постачальників з-за кордону, — зазначив Кличко.

Як писав «Ракурс», раніше нардеп Олександр Герега запропонував меру Києва Віталію Кличку закупити для потреб міста «партію медичних масок, окулярів, стерильних комбінезонів, які привезла з Китаю «Мрія». Герега обіцяє Кличку знижку за замовлення великої партії.