Коронавірусне мародерство: президентські чартери з Китаю перевозять приватні вантажі, фото — ОП

https://racurs.ua/ua/n137474-klychku-proponuut-kupyty-vantaj-z-mriyi-prezydentski-chartery-z-kytau-perevozyat-pryvatni.html

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Рейси з Китаю, які організували на Банковій, привозять в Україну і приватні вантажі. В мережу потрапив документ, який свідчить, що частина медичного обладнання, доставленого українським вантажним літаком «Мрія», належить мережі промислових супермаркетів «Епіцентр».

У надрукованому на бланку нардепа Олександра Гереги листі міститься комерційна пропозиція меру Києва Віталію Кличку закупити для потреб міста «партію медичних масок, окулярів, стерильних комбінезонів, які привезла з Китаю «Мрія».

У листі, який оприлюднив у Фейсбук блогер Андрій Смолій, вказані імена та телефони менеджерів компанії «Епіцентр К», з якими можна зв’язатися щодо придбання медобладнання. Герега обіцяє Кличку знижку за замовлення великої партії.

Тобто гуманітарки там не було, а Зеленський відверто брехав. Вкотре владні мародери обдурили Україну і просто розпродують вантаж. А все решта — дешевий піар для роликів, — прокоментував Смолій.

В мережі припустили, що на кожному борту разом із засобами індивідуального захисту, які придбала держава, летить частина вантажу, який збувається через комерційні мережі.

Раніше в інтерв’ю УП заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко, який опікувався на Банковій організацією китайських чартерів, розповідав про логістику польотів. Чиновник непрямо підтвердив, що авіарейсами могли користуватися і приватні структури.

Ми привозили те, що потрібно лікарям, і допомагали бізнесу, який допомагає в регіонах і надає якісь засоби захисту. Ми їх теж вантажили. Усім комерційним аптекам і медичному бізнесу ми сказали: «Друзі, у вас немає масок в аптеках, у вас немає ще чогось. Ось склад, ми зробили його в Китаї, взяли окремий аеропорт. Ціна за кубатуру така й така, — розповідав Тимошенко.

Ціну для фрахту літаків SkyUp для цього розділили на кубатуру, за яку власне могли й сплачувати приватні структури.

Хочете — оплачуйте SkyUp напряму, ми вас будемо возити і допомагати вам щодо Міністерства закордонних справ. І ось вони зараз так літають, — повідомив заступник голови Офісу президента.

В середньому рейс в Китай коштує 150−180 тис. дол. Спочатку Київ відправив військовий Іл, згодом здійснив два рейси з казахами, а нині використовує літаки авіакомпанії SkyUp.