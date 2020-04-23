Ан-225 "Мрія" привіз вантаж медикаментів з Китаю: відео приземлення, фото — Антонов

https://racurs.ua/ua/n137145-mriya-pryvezla-chergovyy-vantaj-z-kytau-video-pryzemlennya-v-gostomeli.html

Ракурс

Ан-225 «Мрія», найбільший у світі транспортний літак, повернувся в Україну. Цього разу «Мрія» попрацювала для України й привезла до Києва з Китаю вантаж медобладнання та медикаментів.

До України привезли захисні маски, рукавички, костюми. За прильотом літака в Гостомелі стежив й президент України Володимир Зеленський. Згодом в мережі з’явилися відео із посадкою Ан-225 «Мрія» на українському аеродромі.

Перший комерційний рейс після півторарічної перерви український гігант виконав в середині квітня, доставивши 100 тонн медикаментів з Китаю до Польщі.

Це був його перший рейс після модернізації. Українській владі наполегливо радили скористатися саме власним літаком, щоб привезти вантаж з Китаю, а не фрахтувати маломісні пасажирські «Боїнги».

Раніше, 23 березня, з Китаю в Україну на транспортному літаку Іл-76 були доставлені експрес-тести на коронавірус і захисні маски.