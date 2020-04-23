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Ракурс
Ан-225 "Мрія" привіз вантаж медикаментів з Китаю: відео приземлення, фото — Антонов

«Мрія» привезла черговий вантаж з Китаю: відео приземлення в Гостомелі

23 кві 2020, 11:06
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Ан-225 «Мрія», найбільший у світі транспортний літак, повернувся в Україну. Цього разу «Мрія» попрацювала для України й привезла до Києва з Китаю вантаж медобладнання та медикаментів.

До України привезли захисні маски, рукавички, костюми. За прильотом літака в Гостомелі стежив й президент України Володимир Зеленський. Згодом в мережі з’явилися відео із посадкою Ан-225 «Мрія» на українському аеродромі.

Перший комерційний рейс після півторарічної перерви український гігант виконав в середині квітня, доставивши 100 тонн медикаментів з Китаю до Польщі.



Це був його перший рейс після модернізації. Українській владі наполегливо радили скористатися саме власним літаком, щоб привезти вантаж з Китаю, а не фрахтувати маломісні пасажирські «Боїнги».

Раніше, 23 березня, з Китаю в Україну на транспортному літаку Іл-76 були доставлені експрес-тести на коронавірус і захисні маски.

Джерело: Ракурс


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