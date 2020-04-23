У МОЗ китайські й українські захисні костюми порівняли з “Фольксвагеном” і “Запорожцем” / Фото: Фейсбук, Устінова

https://racurs.ua/ua/n137144-u-moz-kytayski-y-ukrayinski-zahysni-kostumy-porivnyaly-z-folksvagenom-i-zaporojcem.html

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Захисні костюми для медиків китайського виробництва, які на 40% дорожчі за українські аналоги, закуповує Міністерство охорони здоров’я. Сьогодні у МОЗ відреагували на критику щодо цих закупівель.

Якщо ми бачимо, що проведено закупівлю на різні речі… щоб було зрозуміло, це як, наприклад, взяти «Фольксваген» і «Запорожець» — і то і то машини. Але і вартість їх різна і вміст різний і наповнення різне… Ми маємо річ, яка відповідає стандартам захисту від інфекційних агентів, а з іншого боку маємо одяг робочий, сфера застосування якого — побут, торгівля… Ми звернемося до влади на місцях, для того, щоб з’ясувати, яку саме вони продукцію купили, що така висока кількість захворілих лікарів — 1368, — розповіла заступник глави МОЗ Світлана Шаталова.

Зауважимо, що у тендерах МОЗ самостійно прописує всі вимоги, яким мають відповідати захисні костюми для медиків. З відповіді Шаталової не зрозуміло, чому МОЗ спочатку прописало умови тендеру таким чином, що можна було закупити «одяг робочий», а не «захисні костюми від інфекційних агентів».

Раніше на закупівлю захисних костюмів з Китаю звернула увагу нардеп із фракції «Голос» Олександра Устінова. Вона повідомила, що найближчим часом до України надійдуть 4,7 тис. костюмів, які закупили за ціною 12 дол./шт (близько 300 грн). МОЗ, за словами Устінової, розраховувало, що вартість одного костюму становитиме близько 400 грн, однак держпідприємству «Медичні закупівлі», яке мало закупити ці костюми, вдалося домовитися з українським виробником про постачання костюмів на 40% дешевше — по 245 грн/шт. Таким чином, економія склала б 13,7 млн грн. Однак міністр охорони здоров’я Максим Степанов відмовився підписувати відповідні документи, зазначає Устінова.

Парламентар переконана, що результати дешевшого тендеру були скасовані, оскільки МОЗ «передумало за ніч» і додало ще одну вимогу щодо сертифікації таких костюмів. І менше ніж за добу знайшло переможця з ціною майже удвічі вищою за попередню, а саме — 488 грн за костюм.