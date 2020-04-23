Коронавирус в Украине: Минздрав сравнил китайские и украинские защитные костюмы с «Фольксвагеном» и «Запорожцем»

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Защитные костюмы для медиков китайского производства, которые на 40% дороже украинских аналогов, закупает Министерство здравоохранения. Сегодня в Минздраве отреагировали на критику этих закупок.

Мы видим, что проведена закупка на разные вещи… чтобы было понятно, это как, например, взять «Фольксваген» и «Запорожец» — и то и то машины. Но и стоимость их разная и содержание разное и наполнение разное… У нас есть вещь, которая соответствует стандартам защиты от инфекционных агентов, а с другой стороны — рабочая одежда, сфера применения которой — быт, торговля… Мы обратимся к местным властям для того, чтобы выяснить, какую именно они продукцию купили, что такое высокое количество заболевших врачей — 1368, — рассказала заместитель главы Минздрава Светлана Шаталова.

Отметим, что в тендерах Минздрав самостоятельно прописывает все требования, которым должны соответствовать защитные костюмы для медиков. Из ответа Шаталовой не понятно, почему Минздрав изначально указал условия тендера таким образом, что можно было закупить «рабочую одежду», а не «защитные костюмы от инфекционных агентов».

Ранее на закупку защитных костюмов из Китая обратила внимание нардеп из фракции «Голос» Александра Устинова. Она сообщила, что в ближайшее время в Украину поступят 4,7 тыс. костюмов, которые закупили по цене 12 долл./шт (около 300 грн). Минздрав, по словам Устиновой, рассчитывал, что стоимость одного костюма составит около 400 грн, однако госпредприятию «Медицинские закупки», которое должно закупить эти костюмы, удалось договориться с украинским производителем о поставках костюмов на 40% дешевле — по 245 грн/шт. Таким образом, экономия составила бы 13,7 млн грн. Однако министр здравоохранения Максим Степанов отказался подписывать соответствующие документы, отмечает Устинова.

Парламентарий убеждена, что результаты дешевого тендера были отменены, поскольку Минздрав «передумал за ночь» и добавил еще одно требование по сертификации таких костюмов. И меньше чем за сутки нашелся победитель с ценой почти в два раза выше предыдущей, а именно — 488 грн за костюм.