Цена на газ в Украине снизилась. Фото:

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Цена на газ для населения в апреле 2020 года снизилась еще на 15%. Также на столько же подешевеет газ, который «Нафтогаз» продает для теплокоммунэнерго.

Газ упадет в цене до 2,9 грн за куб. м. В эту цену не входят налог на добавленную стоимость и расходы на транспортировку. Одной из причин того, почему цену «голубого топлива» снизили ниже 3 грн за куб. м есть закупки Оператора газотранспортной системы, который проводил тендеры на приобретение газа по рекордно низким ценам. Эти цены были взяты в расчет для определения цены на газ для населения. Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, счета за газ в апреле должны снизиться и из-за окончания отопительного сезона, и из-за уменьшения отпускной цены.

В итоге, я надеюсь, уменьшится нагрузка на бюджеты украинских семей, которые испытывают негативные последствия карантинных мероприятий, — заявил Коболев и добавил, что с начала нынешнего года цены на газ для населения упали на 38%.



Напомним, в марте Антимонопольный комитет Украины открыл дело против Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», поскольку, начиная с 1 ноября 2018 года, злоупотребляла монопольным положением на рынках природного газа.